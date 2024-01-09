Хабаровчане смогут начать копить на пенсию с господдержкой в этом году

В этом году в России заработает новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений граждан. Она позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.
Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2024-м программа привлечет 250 млрд взносов. При этом в пенсионных фондах ожидают присоединения 1,5 млн участников в первый год запуска продукта. Однако технически программа будет готова только во втором полугодии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на газету «Известия». В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Он вступает в силу с января 2024-го. Подготовкой инициативы занимались Минфин и ЦБ. Основная цель нового инструмента — формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию и создание финансовой подушки безопасности, говорится в документе властей.
Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.. Граждане самостоятельно делают взносы на свой счет — размер и периодичность выплат определяются с НПФ. Также можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть.
При высоком доходе менее выгодные условия. Если заработок от 80 до 150 тысяч, то начислят 1 рубль на 2 рубля внесенных, то есть, чтобы получить 36 тысяч, надо перевести 72 тысяч. Если же зарплата больше 150 тысяч, то субсидируют один к четырем. Ради 36 тысяч нужно сделать взнос в 144 тысяч рублей. По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Закон также предусматривает перечисление всей суммы единовременно, если такая возможность прописана в договоре. Деньги можно забрать досрочно, но без учета инвестдохода, накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Однако особые жизненные ситуации, например, болезнь, потеря кормильца позволяют снять всю сумму без потерь. При этом средства в рамках программы наследуются.
Для участников программы также предусмотрен налоговый вычет, по которому можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в год. Максимальная сумма при взносах в 400 тысяч рублей за 12 месяцев.
Ожидается, что активное вовлечение россиян в программу начнется в 2025—2026 годах. Это связано с тем, что инструмент еще новый. НПФ нужно время на техническую проработку. Но поскольку в программе предусмотрены серьезные преференции, скорее всего, за пять лет можно привлечь 7 млн клиентов. Хотя закон начнет действовать с января, технически программа будет готова не ранее июля.