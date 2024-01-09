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Хабаровчане смогут начать копить на пенсию с господдержкой в этом году

Закон о долгосрочных сбережениях заработает с июля 2024 года.
Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году в России заработает новый финансовый инструмент — программа долгосрочных сбережений граждан. Она позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2024-м программа привлечет 250 млрд взносов. При этом в пенсионных фондах ожидают присоединения 1,5 млн участников в первый год запуска продукта. Однако технически программа будет готова только во втором полугодии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на газету «Известия». В июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Он вступает в силу с января 2024-го. Подготовкой инициативы занимались Минфин и ЦБ. Основная цель нового инструмента — формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию и создание финансовой подушки безопасности, говорится в документе властей.

Чтобы участвовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.. Граждане самостоятельно делают взносы на свой счет — размер и периодичность выплат определяются с НПФ. Также можно перевести пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год, если они есть.

В первые три года после вступления в программу государство будет увеличивать эти вложения. Софинансирование составит до 36 тысяч рублей в год. Сумма софинансирования зависит от дохода участника программы. Так, если он зарабатывает до 80 тысяч в месяц, то формула такая:1 рубль взноса на 1 рубль от государства. То есть, чтобы получить 36 тысяч от властей, нужно за 12 месяцев внести столько же.

При высоком доходе менее выгодные условия. Если заработок от 80 до 150 тысяч, то начислят 1 рубль на 2 рубля внесенных, то есть, чтобы получить 36 тысяч, надо перевести 72 тысяч. Если же зарплата больше 150 тысяч, то субсидируют один к четырем. Ради 36 тысяч нужно сделать взнос в 144 тысяч рублей. По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Закон также предусматривает перечисление всей суммы единовременно, если такая возможность прописана в договоре. Деньги можно забрать досрочно, но без учета инвестдохода, накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Однако особые жизненные ситуации, например, болезнь, потеря кормильца позволяют снять всю сумму без потерь. При этом средства в рамках программы наследуются.

Для участников программы также предусмотрен налоговый вычет, по которому можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в год. Максимальная сумма при взносах в 400 тысяч рублей за 12 месяцев.

Ожидается, что активное вовлечение россиян в программу начнется в 2025—2026 годах. Это связано с тем, что инструмент еще новый. НПФ нужно время на техническую проработку. Но поскольку в программе предусмотрены серьезные преференции, скорее всего, за пять лет можно привлечь 7 млн клиентов. Хотя закон начнет действовать с января, технически программа будет готова не ранее июля.