Хабаровчане смогут начать копить на пенсию с господдержкой в этом году

При высоком доходе менее выгодные условия. Если заработок от 80 до 150 тысяч, то начислят 1 рубль на 2 рубля внесенных, то есть, чтобы получить 36 тысяч, надо перевести 72 тысяч. Если же зарплата больше 150 тысяч, то субсидируют один к четырем. Ради 36 тысяч нужно сделать взнос в 144 тысяч рублей. По программе положены периодические выплаты на срок от 10 лет или пожизненно. Их можно будет начать получать уже через 15 лет после вступления в программу или по достижении 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Закон также предусматривает перечисление всей суммы единовременно, если такая возможность прописана в договоре. Деньги можно забрать досрочно, но без учета инвестдохода, накопительной пенсии и средств софинансирования государства. Однако особые жизненные ситуации, например, болезнь, потеря кормильца позволяют снять всю сумму без потерь. При этом средства в рамках программы наследуются.