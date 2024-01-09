Ледовое шоу Плющенко в Кемерове посмотрели 24 тыс. человек

Как сообщает пресс-служба Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса, ледовое шоу «Снегурочка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской посмотрели более 24 тысяч человек. 6−8 января в Ледовом дворце «Кузбасс» выступили звёзды фигурного катания, артисты цирка и классического балета.
«Четвёртый раз я приезжаю в Кемерово. Лёд здесь всегда отличный, условия отличные. Мы запланировали открыть 10 школ в Кузбассе. Первая уже открылась (“Ангелы Плющенко”), где занимается больше 50 детей. В рамках шоу сделал мастер-класс. Есть талантливые и спортивные детки. Радостно, что много начальной подготовки — из кого можно и нужно лепить», — говорит сам Евгений Плющенко и добавляет, что планирует приезжать с мастер-классами в Кемерово сам или отправлять лучших мастеров сюда на две недели.
Шесть раз кемеровчане и гости города увидели новогоднюю сказку с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко (правда, в первый день фигуриста из-за болезни заменял другой спортсмен). Также в шоу участвовал сын Плющенко, 10-летний Александр.
Мы рассказывали, что после ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» кемеровчанин сделал предложение своей девушке.