Пассажирскую переправу между Самарой и Рождествено возобновили с 8 января

В Самаре в понедельник, 8 января, возобновили пассажирские перевозки до села Рождествено. Однако из-за сложившейся на Волге тяжелой ледовой обстановки судна на воздушной подушке будут ходить только в светлое время суток. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.
— Отправление судов на воздушной подушке будет осуществляться по наполнению. При ухудшении ледовой обстановки их движение может быть прекращено, — говорится в сообщении.
Так, до установления устойчивого ледового покрытия первый рейс из областной столицы отправляется в 09:00, а последнее судно отходит от речного вокзала в 17:00. СВП будут осуществлять заход на «Проран» в 10:00 и в 15:00. Из села Рождествено самый ранний рейс назначен на 09:15, а самый поздний — на 17:15. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика или по телефонам: 8−917−011−42−21 и