Пассажирскую переправу между Самарой и Рождествено возобновили с 8 января

Так, до установления устойчивого ледового покрытия первый рейс из областной столицы отправляется в 09:00, а последнее судно отходит от речного вокзала в 17:00. СВП будут осуществлять заход на «Проран» в 10:00 и в 15:00. Из села Рождествено самый ранний рейс назначен на 09:15, а самый поздний — на 17:15. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика или по телефонам: 8−917−011−42−21 и 8 (846) 222−93−37 .