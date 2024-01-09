На этой неделе в Пермском крае ожидаются морозы до −35 градусов

В пятницу, 12 января, ожидается облачная погода, на юге Прикамья пройдет умеренный снег. Температура воздуха ночью упадет до −27…-22 градусов, в низинах до −34. В дневные часы снова потеплеет до −28…-23, а на юге до −9 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, по югу южный ветер 3−8 метров в секунду.