На этой неделе в Пермском крае ожидаются морозы до −35 градусов

Вторая неделя января в Пермском крае ожидается морозной. Сохранится аномально холодная погода со средним отклонением от нормы −11…-9 градусов. Количество осадков будет меньше нормы, основная часть выпадет во вторник и пятницу, рассказали специалисты Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
По прогнозам синоптиков, 9 января в Прикамье будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. В дневные часы температура воздуха будет на уровне −21…-16 градусов.
В среду в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до отметки −30…-25 градусов, в низинах до −35. Днем потеплеет до −28…-23.
В четверг в Пермском крае вновь выпадет небольшой снег. В ночные часы сохранятся морозы до −30…-25 градусов, в низинах до −34. Днем будет около −28…-23.
В пятницу, 12 января, ожидается облачная погода, на юге Прикамья пройдет умеренный снег. Температура воздуха ночью упадет до −27…-22 градусов, в низинах до −34. В дневные часы снова потеплеет до −28…-23, а на юге до −9 градусов. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду, по югу южный ветер 3−8 метров в секунду.