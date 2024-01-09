В Хабаровске железнодорожники залили землю нефтепродуктами

Также в отношении руководителя ООО «Промывочная станция “ДВ Сервис” прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления). Для должностного лица она предусматривает максимальное наказание до 30 тысяч рублей штрафа. Постановление направлено в Приамурское межрегиональное отделение Росприроднадзора для рассмотрения по существу.