Температура в Краснодарском крае опустится до −15 градусов.

«В Краснодарском крае, например, в ночь на 9 декабря будет 1−3 градуса, днем — 5−7 градусов, а уже 10 декабря — около −10 ночью и от — 4 до + 1 градуса днем. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.