Температура в Краснодарском крае опустится до −15 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о сильном похолодании на юге России.
Как уточнил эксперт, в середине первой рабочей недели на южные регионы распространятся арктические воздушные массы, поэтому температура заметно понизится.
«В Краснодарском крае, например, в ночь на 9 декабря будет 1−3 градуса, днем — 5−7 градусов, а уже 10 декабря — около −10 ночью и от — 4 до + 1 градуса днем. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», — рассказал ТАСС Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что это первое такое сильное похолодание в южной части страны этой зимой.
В Краснодаре основное понижение температуры придется на утро-день 9 января, к середине дня температура упадет до 0, к вечеру до −3… −5, дожди перейдут в снегопады, возможно сильные, в ночь на 10 января −6… −8.
По информации Краснодарского ЦГМС, в краевом центре 10 и 11 января ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 15 м/с. Ночью 10 января столбики термометров опустятся до −12, а днем температура понизится до −3. В ночь на 11 января похолодает до −5, днем воздух прогреется до+4.
По региону ночью 10 января температура воздуха упадет до −15, в горах — до −11, в южной половине региона до −9. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Ночью 11 января на основной территории края ожидается до −9 градусов, в горах — до −7, днем температуры воздуха повысится до +2.