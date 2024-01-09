Первая рабочая неделя нового года в Нижнем Новгороде будет снежной

Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. Температура воздуха не опустится ниже 20° мороза, но дискомфорта добавит ветер, который сохранит преимущественно северное направление. Об этом сообщает Яндекс Погода.
В вторник, 9 января, днём ожидается-10°, небольшой снег, северо-западный ветер 4 м/с. В ночь похолодает до −16°.
В среду, 10 января, днём температура опустится до −19°, также небольшой снег, северо=западный ветер 2,5 м/с.
Четверг, 11 января, по прогнозу снегопад усилится, днём −10°, юго-западный ветер 4,5 м/с.
В пятницу, 12 января, днём мороз опустится до −16°, небольшой снег, северо-западный ветер 4,1 м/с.
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что Нижний Новгород стал самым снежным и дождливым городом России в 2023 году.