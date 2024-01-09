Первая рабочая неделя нового года в Нижнем Новгороде будет снежной

Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. Температура воздуха не опустится ниже 20° мороза, но дискомфорта добавит ветер, который сохранит преимущественно северное направление. Об этом сообщает Яндекс Погода.