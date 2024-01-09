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Первая рабочая неделя нового года в Нижнем Новгороде будет снежной

Температура воздуха не опустится ниже 20° мороза, но дискомфорта добавит ветер.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 767 мм рт. ст. +4°
Источник: Нижегородская правда

Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе. Температура воздуха не опустится ниже 20° мороза, но дискомфорта добавит ветер, который сохранит преимущественно северное направление. Об этом сообщает Яндекс Погода.

В вторник, 9 января, днём ожидается-10°, небольшой снег, северо-западный ветер 4 м/с. В ночь похолодает до −16°.

В среду, 10 января, днём температура опустится до −19°, также небольшой снег, северо=западный ветер 2,5 м/с.

Четверг, 11 января, по прогнозу снегопад усилится, днём −10°, юго-западный ветер 4,5 м/с.

В пятницу, 12 января, днём мороз опустится до −16°, небольшой снег, северо-западный ветер 4,1 м/с.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что Нижний Новгород стал самым снежным и дождливым городом России в 2023 году.