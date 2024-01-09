Школьники поздравили работающих кузбассовцев на новогодних праздниках

Школьники из Движения Первых на новогодних праздниках поздравляли работающих кузбассовцев, по данным правительства Кузбасса. Они наряжались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и устраивали праздник энергетикам, горноспасателям, коммунальщикам, шахтёрам, медикам и т. д.
«Кузбасские Первые присоединились к акции “Российский детский Дед Мороз” (она продлится до 13 января — Ред.), чтобы подарить частичку добра и поздравить тех, кто в праздничные дни выполнял профессиональный долг. Ребята своими руками делали открытки и сувениры, пекли печенье, готовили творческие номера и дарили взрослым веру в новогоднее чудо», — говорит председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко.
В Междуреченске, например, активисты устроили новогодний флешмоб спасателям, а в благодарность получили экскурсию по отделению. Полицейские Яшкинского округа посмотрели концерт и получили подарки, сделанные своими руками. Беловчане угостили сторожа Старопестеревской школы, который в новогодние праздники был на рабочем месте.