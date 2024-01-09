Заставят ли казахстанцев вновь носить маски

«Для группы риска — больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых мы рекомендуем пройти ревакцинацию. В прошлом году 350 тыс. человек привились, и в этом году мы запланировали за счет бюджета привить 350 тыс. человек».