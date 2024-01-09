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За праздники кузбасские инспекторы поймали на дорогах 340 пьяных водителей

Всего удалось предотвратить более 6,5 тыс. нарушений.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, сотрудники ГИБДД отстранили от управления за праздники более 340 пьяных водителей.

Помимо этого они предотвратили около 6,5 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями и больше 600 нарушений — пешеходами, а 281 водитель сел за руль без водительских прав.

«Эти цифры помогут представить не только масштабы незаконопослушности участников движения, но и количество возможных автоаварий, которые удалось предотвратить. Призываем участников дорожного движения к законопослушному поведению на дорогах! Также просим всех кузбассовцев не оставаться безучастными к проблемам дорожной безопасности», — пишут сотрудники ГИБДД.

Так, если вы знаете о водителе, который сел на руль пьяным, об этом можно сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (3842) 718−518, 8 (3842)718−519 или по телефону 02 (102 — с мобильного).