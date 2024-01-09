Строители завершили больше половины монолитных работ на станции «Вавиловская»

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро возвели основные конструкции большей части платформы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Монолитные работы на станции “Вавиловская” Троицкой линии метро проведены более чем наполовину. Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров. В частности, выполнено армирование и бетонирование большей части платформы», — отметил Андрей Бочкарев.
Станцию строят в активном режиме. Разработано около 80 процентов от общего объема грунта котлована, на некоторых участках уже выполняется его обратная засыпка, продолжается переустройство инженерных сетей. Из-за высокой плотности городской застройки на Ленинском проспекте специалистам приходится поэтапно перекладывать большое число коммуникаций и круглосуточно мониторить состояние ближайших зданий и сооружений.
В отделке станции используют белоснежный мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, а колонны в форме галочек облицуют панелями насыщенного желтого цвета.
Продолжаются работы и в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» — здесь уже забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы.
В фазе активного строительства находится 11 станций первого участка Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка». В перспективе новая линия метро протянется на 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидаемый пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки. Рядом с будущими станциями проживает примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.