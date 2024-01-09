Строители завершили больше половины монолитных работ на станции «Вавиловская»

В фазе активного строительства находится 11 станций первого участка Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка». В перспективе новая линия метро протянется на 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидаемый пассажиропоток — около 100 тысяч человек в сутки. Рядом с будущими станциями проживает примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.