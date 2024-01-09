Власти призывают пермяков сдать новогодние елки на переработку

«Не спешите выбрасывать елку — сдайте ее на переработку и поучаствуйте в акции “Елки-иголки” с 8 по 24 января. К волонтерской инициативе смогут присоединиться жители столицы Прикамья, Пермского муниципального округа, Лысьвы, Добрянки и Краснокамска», — сообщается в telegram-канале правительства региона. В других городах и поселках ели можно оставить на контейнерных площадках.