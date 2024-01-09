Власти призывают пермяков сдать новогодние елки на переработку

«Не спешите выбрасывать елку — сдайте ее на переработку и поучаствуйте в акции “Елки-иголки” с 8 по 24 января. К волонтерской инициативе смогут присоединиться жители столицы Прикамья, Пермского муниципального округа, Лысьвы, Добрянки и Краснокамска», — сообщается в telegram-канале правительства региона. В других городах и поселках ели можно оставить на контейнерных площадках.
При переработке деревья раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, уточняют в «Буматике». Также щепу используют при создании экотроп. Новогодние ели без украшений и мишуры принимают в пунктах «Разделяю сердцем»:
- Пермь: Экодом на Б. Гагарина, 65; Транспортная, 8; Школьная, 16 В
- Краснокамск: Коммунистическая, 23/2; Сосновая Горка, 3/2
- Добрянка: Розы Люксембург, 68 Г
- Лысьва: Смышляева, 40А; Суворова, 7; Кошевого, 7