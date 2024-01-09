В Воронеже резко потеплеет на рабочей неделе

Теплая погода не задержится — новое похолодание ожидается уже в пятницу, 12 января. В последний рабочий день недели в столице Черноземья прогнозируют −12 градусов как в темное, так и в светлое время суток. Существенных осадков при этом не будет, говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.