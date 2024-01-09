В Воронеже резко потеплеет на рабочей неделе

Синоптики прогнозируют резкое потепление в Воронеже на первой рабочей неделе 2024 года. После крепких морозов, под влиянием циклона температура воздуха в столице Черноземья может приблизиться к нулю. Ожидается снег. Об этом сообщает прогноз регионального гидрометцентра во вторник, 9 января.
Днем во вторник прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 7−12 м/сек. На погоду все еще будет влиять гребень арктического антициклона. Термометры покажут от 13 до 15 градусов мороза. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Уже завтра в Воронеже резко потеплеет: в ночь на среду, 10 января, ожидается около −11 градусов, а в дневное время — порядка −2…-4 градусов. Циклон принесет в областной центр снег. Ветер усилится до 10−15 м/cек.
В четверг, 11 января, ночь будет прохладнее — столбики термометров опустятся до −14 градусов. Тем не менее днем воздух сильно прогреется: синоптики прогнозируют от 2 градусов мороза до нуля. Вновь вероятен снег.
Теплая погода не задержится — новое похолодание ожидается уже в пятницу, 12 января. В последний рабочий день недели в столице Черноземья прогнозируют −12 градусов как в темное, так и в светлое время суток. Существенных осадков при этом не будет, говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.
Как сообщало РИА «Воронеж», сейчас в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами.