В Черноморском районе Крыма из-за непогоды закрыли детсады и отменили автобусные рейсы

— Детские сады в поселке Черноморское «Витоша», «Аленушка», «Солнышко», дошкольное отделение при Черноморской СШ № 3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Кировской, Новоивановской, Межводненской, Окуневской и Оленевской школах функционировать не будут. Школы работают, уроки будут сокращены, — написала она в своем телеграм-канале.