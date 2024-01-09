В Черноморском районе Крыма из-за непогоды закрыли детсады и отменили автобусные рейсы

В Черноморском районе Крыма из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением, временно закрыты детские сады, в школах муниципалитета сокращены уроки. Об этом сообщила заместитель главы администрации района Юлия Бесфамильная.
— Детские сады в поселке Черноморское «Витоша», «Аленушка», «Солнышко», дошкольное отделение при Черноморской СШ № 3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Кировской, Новоивановской, Межводненской, Окуневской и Оленевской школах функционировать не будут. Школы работают, уроки будут сокращены, — написала она в своем телеграм-канале.
Бесфамильная призвала жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Из-за снегопада отменены восемь автобусных маршрутов, связывающих Черноморское с другими населенными пунктами муниципалитета: маршрут № 5 Черноморское Задорное; № 6 Зоряное — Черноморское; № 7 Кировское — Черноморское; № 9 Черноморское — Окуневка; № 10 Черноморское — Маяк; № 11 Черноморское — Медведево; № 12 Ленское — Черноморское; № 13 Черноморское — Новоульяновка. Внутрипоселенческие маршруты №№ 1, 2, 3, 3А в Черноморском работают в штатном режиме.
Напомним, на Крымском полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня в течение дня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра без достижения опасных отметок.