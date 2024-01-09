2024 год может стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

По словам специалистов, на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что между нагревом воды в нем и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, в связи с этим, подчеркнул Bloomberg, второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает теплее, чем первый.