Ученые сказали белорусам про аномальную жару в 2024 году

Специалисты отмечают, что 2024 год может оказаться в разы жарче, чем 2023. Это, в свою очередь может спровоцировать аномальные засухи. Говорится, что одной из причин рекордной жары в 2024 году может стать явление Эль-Ниньо. Речь идет про потепление, которое связано с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. К слову, данное явление оказывало влияние на температуру и в 2023 году.