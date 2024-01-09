Суровую правду о «дикарях» в парке Галицкого рассказал жительница Сочи

Один из Telegram-каналов (18+), посвященных парку Галицкого, опубликовал отзыв жительницы Сочи, который она оставила после посещения самой известной парковой зоны Краснодара. Девушка назвала посетителей парка «аборигенами», вероятно, имея в виду, что они ведут себя, как «дикари» — варварски ломают уникальные арт-объекты. Отзыв сочинки получил широкий отклик в Сети.
Девушка рассказала, как ее неприятно удивляет поведение людей в парке Галицкого, которые не могут удержаться от того, чтобы не зайти на газон, не потрогать руками светящиеся объекты, сфотографироваться рядом.
— Люди какие то аборигены. Увидели что-то светящееся, надо обязательно потрогать. От ваших «троганьев» эта планета страдает. Посмотрите как краска стерлась. Бедный парень, который стоит возле нее, он уже язык стер, говоря: руками трогать нельзя, фотографировать можно. По газонам ходят. Бабочки, грибочки, шарики — все светящееся, нужно обязательно обнять, — удивилась сочинка.
Гостья Краснодара выразила сожаление о том, что посетители парка «Краснодар» не уважают труд тех, кто там работает. не ценят старания Сергея Галицкого, который создал, содержит и продолжает обустраивать парковую зону.
— Нужно обязательно сломать и поломать, — высказалась сочинка.
Также девушка заметила, что нашествию «дикарей» подвергается и светящееся лавандовое поле, где уже есть сломанные ветки.
— Безумно красивый парк, но без людей, — заключает гостья краевой столицы.
Отзыв девушки вызвал волну комментариев в Сети. С ней согласны многие жители Краснодара, которые не понимают, почему посетители парка ведут себя как «дикари».
«Полностью поддерживаю автора. Даже приезжие гости возмущаются варварскому отношению к композициям, растениям». (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов частично сохранены. — Прим. ИА KrasnodaMedia).
«Обязательно нужно залезть и повиснуть на чем-нибудь. И себе все нервы вытрепала, объясняя, почему нельзя кидать монеты карпам, они не купят себе зимнюю шубу на эти деньги, оставьте себе, они вам нужнее, может, на новые мозги накопите».
«Очень мало адекватных людей, которые понимают, что так каждый “потрогает, облокотится, зайдёт на газон” и от красоты ничего не останется».
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, ранее жители кубанской столицы в соцсетях уже обращались с просьбой к гостям парка «Краснодар» Сергея Галицкого бережнее относиться к новому объекту «Солнечная система». Светящуюся мини-модель системы планет установили в парке в декабре 2023 года. Некоторые посетители игнорируют просьбы не ходить по газону и не трогать арт-объекты руками.
Мини-модель Солнечной системы включает в себя планеты, их орбиты и звёзды. Центральная точка объекта — Солнце. Вокруг него размещены остальные планетарные объекты.