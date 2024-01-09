Суровую правду о «дикарях» в парке Галицкого рассказал жительница Сочи

«Обязательно нужно залезть и повиснуть на чем-нибудь. И себе все нервы вытрепала, объясняя, почему нельзя кидать монеты карпам, они не купят себе зимнюю шубу на эти деньги, оставьте себе, они вам нужнее, может, на новые мозги накопите».