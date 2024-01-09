Волгоградская ГИБДД выдала экстренное предупреждение из-за снегопада

Волгоградская Госавтоинспекция обратилась к жителям областного центра с экстренным предупреждением. Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность на заснеженных дорогах города.
«Нельзя забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала. Следует воздержаться от опасных при таких погодных условиях маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. На летней резине выезжать крайне не рекомендуется. И по возможности лучше воздержаться от поездок утром и вечером тем, кто только начинает осваивать водительское мастерство», — подчеркивают в пресс-службе полицейского главка.
Кроме того, автомобилистов просят не парковать машины вдоль дорог, чтобы у коммунальных служб была возможность продолжить ликвидацию последствия снегопада. Ранее волгоградцам предложили воспользоваться общественным транспортом 9 января.