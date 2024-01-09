Волгоградская ГИБДД выдала экстренное предупреждение из-за снегопада

«Нельзя забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала. Следует воздержаться от опасных при таких погодных условиях маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения. На летней резине выезжать крайне не рекомендуется. И по возможности лучше воздержаться от поездок утром и вечером тем, кто только начинает осваивать водительское мастерство», — подчеркивают в пресс-службе полицейского главка.