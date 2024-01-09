Календарь праздничных дней на 2024 год представили нижегородцам

По постановлению Правительства РФ, в 2024 году выходные дни будут перенесены несколько раз. Так, с субботы 6 января — на пятницу 10 мая, с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля, с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.