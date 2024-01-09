Календарь праздничных дней на 2024 год представили нижегородцам

Зимние каникулы закончились, теперь длинные выходные ждут жителей Нижегородской области только в феврале. Уточняем, как будем отдыхать в 2024 году.
По постановлению Правительства РФ, в 2024 году выходные дни будут перенесены несколько раз. Так, с субботы 6 января — на пятницу 10 мая, с воскресенья 7 января — на вторник 31 декабря, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля, с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
А в майские праздники будем отдыхать по следующему графику: суббота 27 апреля — рабочая, с 28 апреля по 1 мая — четыре дня выходных, затем два рабочих дня, два обычных выходных, три рабочих дня и четыре выходных — с 9 по 12 мая.
Празднование Дня России приходится на среду — будет один выходной посреди рабочей недели. А в ноябре перед Днем народного единства, который приходится на понедельник, будет рабочая суббота.
Также рабочая суббота будет перед Новым годом, каникулы начнутся с 29 декабря.