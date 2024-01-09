Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектовали вагонами «Москва-2020»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до 2018 года на Калужско-Рижской линии ездили вагоны прошлого производства. Сейчас на этом участке пассажиров перевозят поезда нового поколения, подчеркнул он.