Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектовали вагонами «Москва-2020»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до 2018 года на Калужско-Рижской линии ездили вагоны прошлого производства. Сейчас на этом участке пассажиров перевозят поезда нового поколения, подчеркнул он.
Ликсутов уточнил, что парк БКЛ и Кольцевой линии уже полностью состоит из вагонов «Москва-2020», которые помогают перевозить намного больше жителей и гостей столицы за счет межвагонных переходов и широких дверных проемов.
«В 2023 году с российского завода приняли 360 новых вагонов “Москва-2020”, — добавил заммэра Москвы.
Кроме того, Ликсутов отметил, что в 2024 году планируется обновление поездов и на Замоскворецкой линии.
Ранее сообщалось, что машинисты-инструкторы Замоскворецкой линии завершили переобучение по управлению поездами «Москва-2020». Новые поезда появятся на зеленой ветке уже в начале 2024 года.