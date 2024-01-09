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Воронежцев ждут три шестидневные рабочие недели в наступившем году

Увеличение стандартных рабочих недель произойдет за счет суббот, которые перенесут на другие дни, чтобы продлить праздники.
Воронежцев ждут три шестидневные рабочие недели в наступившем году
Источник: Freepik

Воронежцев, работающих по графику 5/2, в 2024 году ожидают три шестидневные рабочие недели. Об этом сообщили в Госдуме.

Объясняется увеличение стандартных рабочих недель субботами, которые перенесут на другие дни, чтобы продлить праздники.

Так, с субботы, 27 апреля, выходной перенесут на понедельник, 29 апреля. Субботний выходной, 2 ноября — на вторник, 30 апреля, а с субботы, 28 декабря — на понедельник, 30 декабря.

День защитника Отчества воронежцы будут праздновать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля. Женский же день в этом году также подарит трудящимся 3 полноценных выходных: праздничная пятница 8 марта, 9 марта, суббота, и 10 марта, воскресенье.

Долгожданный первомай пройдет следующим образом: с 28 апреля, воскресенья, по 1 мая, среду. На День Победы получится отдохнуть столько же: выходные продлятся с 9 мая, четверга, по 12 мая, воскресенье.

туризм и отдых