Воронежцев ждут три шестидневные рабочие недели в наступившем году

День защитника Отчества воронежцы будут праздновать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля. Женский же день в этом году также подарит трудящимся 3 полноценных выходных: праздничная пятница 8 марта, 9 марта, суббота, и 10 марта, воскресенье.