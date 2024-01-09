Бывшая жена Прилучного перестала скрывать своего возлюбленного

Звездная пара Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда. На тот момент у них не было никаких претензий друг к другу, но затем супруги начали выяснять отношения в суде. 15 декабря сообщалось, что Муцениеце отказалась от иска к Прилучному. Она планировала взыскивать алименты с актера на содержание двоих детей.