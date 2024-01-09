Маршрут автобуса Т‑238 продлили до Кузнечихи

Маршрут автобуса Т-238 продлили до микрорайона «Кузнечиха-2» в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Ранее автобус Т-238 соединял Щербинки и ЖК «Анкудиновский парк» и ходил до улицы Русской. С 31 декабря маршрут продлили до разворотной площадки на улице Рокоссовского.
В Кузнечиху автобус ходит из ЖК «Анкудиновский парк» по проспекту Героев Донбасса с выходом на улицу Академика Сахарова. Далее он следует на улицы Ванеева и Рокоссовского.
«На новом участке от ЖК “Анкудиновский парк” до Кузнечихи действует городской тариф», — говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут продлили в рамках исполнения поручения губернатора Глеба Никитина об улучшении транспортной доступности нового жилого комплекса.