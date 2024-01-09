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В Краснодаре станет еще больше платных парковок

На улицах краевой столицы в 2024 году появится еще 2 тысячи парковочных мест на платных муниципальных парковках.
Источник: Новая Кубань

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

На сегодняшний день общее количество мест на платных муниципальных парковках в городе составляет 9 413 машиномест.

По словам главы муниципалитета, уже ведутся активные работы по модернизации функционирующих парковок. Обновляются системы въезда и выезда.

Шлагбаумы и паркоматы заменили уже на восьми участках, расположенных на улицах: Зиповской, Ставропольской, Постовой, Красных Партизан и на Привокзальной площади «Краснодар-1».

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в 2023 году в Краснодаре автомобилистов оштрафовали на 320 млн рублей за неоплаченную парковку.