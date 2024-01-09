В Краснодаре станет еще больше платных парковок

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.



На сегодняшний день общее количество мест на платных муниципальных парковках в городе составляет 9 413 машиномест.



По словам главы муниципалитета, уже ведутся активные работы по модернизации функционирующих парковок. Обновляются системы въезда и выезда.



Шлагбаумы и паркоматы заменили уже на восьми участках, расположенных на улицах: Зиповской, Ставропольской, Постовой, Красных Партизан и на Привокзальной площади «Краснодар-1».



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в 2023 году в Краснодаре автомобилистов оштрафовали на 320 млн рублей за неоплаченную парковку.