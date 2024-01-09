Умер бывший мэр Междуреченска 69-летний Сергей Щербаков

Бывший политик родился в Ленинск-Кузнецком. Окончил Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе по специальности «горный инженер». Учёбу в вузе совмещал с работой на шахте имени В. И. Ленина. На разрезе «Красногорский» прошёл путь от горнорабочего до заместителя начальника участка.