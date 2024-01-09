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Умер бывший мэр Междуреченска 69-летний Сергей Щербаков

Он руководил городом почти 20 лет.

Из соцсетей стало известно, что умер мэр Междуреченска Сергей Щербакова. Ему было 69 лет, причина смерти не сообщается, но известно, что политик долго и тяжело болел.

Сергей Щербаков занимал пост мэра с 1991 по 2010 год и трижды побеждал на выборах: в 1997, 2001 и 2006 годах. Он ушёл с должности по собственному желанию.

Бывший политик родился в Ленинск-Кузнецком. Окончил Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе по специальности «горный инженер». Учёбу в вузе совмещал с работой на шахте имени В. И. Ленина. На разрезе «Красногорский» прошёл путь от горнорабочего до заместителя начальника участка.

Был женат и вырастил троих детей. Он был кандидатом в мастера спорта по боксу и кандидатом в мастера спорта по горному туризму. Дата прощания пока неизвестна.