Умер бывший мэр Междуреченска 69-летний Сергей Щербаков

Из соцсетей стало известно, что умер мэр Междуреченска Сергей Щербакова. Ему было 69 лет, причина смерти не сообщается, но известно, что политик долго и тяжело болел.
Сергей Щербаков занимал пост мэра с 1991 по 2010 год и трижды побеждал на выборах: в 1997, 2001 и 2006 годах. Он ушёл с должности по собственному желанию.
Бывший политик родился в Ленинск-Кузнецком. Окончил Сибирский металлургический институт им. Орджоникидзе по специальности «горный инженер». Учёбу в вузе совмещал с работой на шахте имени В. И. Ленина. На разрезе «Красногорский» прошёл путь от горнорабочего до заместителя начальника участка.
Был женат и вырастил троих детей. Он был кандидатом в мастера спорта по боксу и кандидатом в мастера спорта по горному туризму. Дата прощания пока неизвестна.