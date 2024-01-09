В Крыму из-за проблем с сердцем скончался известный хирург из Екатеринбурга

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Минздраве Свердловской области.
В 1977 году Владимир Тутунин окончил Уральский государственный медицинский университет. Долгие годы он работал в Свердловской областной больнице № 2 и медицинском центре «АртроЛайн» сосудистым хирургом.
— Его не стало 31 декабря из-за проблем с сердцем, — рассказали «КП-Екатеринбург» коллеги Владимира.
По данным издания URA.Ru, Владимир Геннадьевич находился в Крыму в санатории и не дожил до своего 74-летия три дня. Прощание с ним состоится 9 января в крематории на Сибирском тракте.
Напомним, перед Новым годом в Екатеринбурге из-за тяжелой болезни умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации». Александру Колбасову было 50 лет. У него остались жена и несовершеннолетний сын.