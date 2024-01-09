Пенсионер из Хабаровска создал сайт «Народная энциклопедия Приамурья»

В России подвели итоги конкурса «Спасибо интернету-2023». Он проходил в стране уже в девятый раз и собрал больше пяти тысяч работ пенсионеров со всей страны. За все это время в мероприятии приняли участие больше 35 тысяч человек преклонного возраста, среди которых люди 99 и 100 лет.