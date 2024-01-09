Пенсионер из Хабаровска создал сайт «Народная энциклопедия Приамурья»

В России подвели итоги конкурса «Спасибо интернету-2023». Он проходил в стране уже в девятый раз и собрал больше пяти тысяч работ пенсионеров со всей страны. За все это время в мероприятии приняли участие больше 35 тысяч человек преклонного возраста, среди которых люди 99 и 100 лет.
В этом году из 77 регионов страны пришли больше 5,5 тысячи работ, из которых 5261 прошла первичный отбор. Из всего числа проектов 83% — из малых городов и сел. Это мероприятие в сфере компьютерной грамотности для пенсионеров: они создавали проекты в шести номинациях: «Мои интернет-достижения», «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Спасибо моему учителю!», «Я — интернет-звезда», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». В одной из них призером стал пенсионер из Хабаровского края.
Леонид Светлов занял второе место в номинации «Моя общественная интернет-инициатива». В свои 64 года он разработал целый сайт, назвав его «Народная энциклопедия Приамурья». Краеведческий материал для него он собирал около 40 лет, а ресурс готовил больше 20 лет. Там собрана информация о девяти тысячах персоналий. Свою работу сайт начал 13 июля 2021 года.