Стало известно, когда в Самаре закончатся аномальные морозы

По прогнозам Приволжского УГМС, аномальные морозы в Самарской области будут сохраняться на протяжении первой рабочей недели января. Во вторник, 9 января, температура будет колебаться от минуса семнадцати до минуса пятнадцати градусов, при ветре со скоростью 5−10 м/с. Местами возможен небольшой снег.
В ночь на среду, 10 января, ожидается значительное похолодание с температурой от −26 до −21 ℃. Днем температура поднимется до −21… −16 ℃. Однако самое сильное похолодание прогнозируется в ночь на четверг, 11 января, с температурой воздуха до −29 ℃. Днем столбики термометров покажут от −20 до −15 ℃, но существует риск снижения до минуса двадцати пяти градусов по Цельсию.
Синоптики отмечают переменчивую погоду в ближайшие дни с небольшими снегопадами и сохранением пониженного температурного фона. К концу недели ожидаются снегопады разной интенсивности, сильный ветер и кратковременное повышение температуры воздуха из-за приближения атлантического циклона.