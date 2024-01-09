Стало известно, когда в Самаре закончатся аномальные морозы

В ночь на среду, 10 января, ожидается значительное похолодание с температурой от −26 до −21 ℃. Днем температура поднимется до −21… −16 ℃. Однако самое сильное похолодание прогнозируется в ночь на четверг, 11 января, с температурой воздуха до −29 ℃. Днем столбики термометров покажут от −20 до −15 ℃, но существует риск снижения до минуса двадцати пяти градусов по Цельсию.