В Свердловской области сотни мигрантов поставлены на воинский учет

«Военные следователи СК России по Екатеринбургскому гарнизону совместно с представителями УМВД и военного комиссариата по Свердловской области проверили мероприятия по постановке на воинский учет мигрантов, получивших Российское гражданство. Начиная с конца ноября текущего года по итогам рейдов на воинский учет поставлено около 500 мигрантов. Свыше 160 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории России, изъявили желание и заключили контракты с МО РФ о прохождении военной службы», — говорится в сообщении ведомства.