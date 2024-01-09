«Это продукты-оборотни»: волгоградский Роспотребнадзор назвал йогурты и мюсли вредными и бесполезными при диете

9 января Роспотребнадзор Волгоградской области перечислил 7 продуктов, которые многие ошибочно считают полезными и даже диетическими. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в списке «ЗОЖ-оборотней» — йогурты и сладкие творожки. В них очень много сахара и крайне мало полезных веществ, так что лучше не злоупотреблять данными продуктами.
В магазинных соках и нектарах есть витамин С, но тоже много сахара. Стоит искать более натуральные товары. Обезжиренные молочные продукты содержат трудноусваиваемый кальций, также в них мало белков. От протеиновых батончиках тоже нет пользы — зачастую в них много углеводов и жира, но мало белка. Последние в списке продукты без глютена, которые охотно рекламируют производители.
— На самом деле глютен не вреден для человека за исключением тех редких случаев, когда имеет место генетически обусловленное заболевание целиакия, характеризующееся непереносимостью этого белка, — уточнили эксперты.