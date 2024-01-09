«Это продукты-оборотни»: волгоградский Роспотребнадзор назвал йогурты и мюсли вредными и бесполезными при диете

В магазинных соках и нектарах есть витамин С, но тоже много сахара. Стоит искать более натуральные товары. Обезжиренные молочные продукты содержат трудноусваиваемый кальций, также в них мало белков. От протеиновых батончиках тоже нет пользы — зачастую в них много углеводов и жира, но мало белка. Последние в списке продукты без глютена, которые охотно рекламируют производители.