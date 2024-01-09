Мясом с кишечной палочкой кормили детей в детском саду в Минусинске

«Исследование поставленного мяса говядины показало наличие в нем кишечной палочки и превышение ряда бактерий от 80 до 150 раз. Заведующий, кладовщик и повар подтвердили ужасное качество продукции — при разморозке оно содержало много жидкости. Несмотря на это, плохой внешний вид мяса и запах приготовление блюд из него не прекратили. Специалист заключила, что при определенных условиях его употребление могло повлечь отравление детей», — сказано в сообщении ведомства.