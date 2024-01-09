Автобусы не едут, проезд закрыт. Из-за снежного бурана в Ростовсковской области на Кубани ограничили движение по М-4 «Дон»

Федеральную трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковали огромные пробки из-за сильнейшего снегопада. С ночи 8 января здесь завязли сотни автомобилей. Спасатели развернули пункты обогрева, волонтеры разносят еду водителям, которые стоят в заторе уже несколько часов.
Госавтоинспекция по Краснодарскому краю сообщила, что пассажирские маршруты в связи с коллапсом на дороге в сторону Ростова экстренно пересмотрели и пустили в объезд.
«Из-за сложных погодных условий временно остановлен проезд грузовых транспортных средств и автобусов по М-4 “Дон” от Каменска-Шахтинского до Шахт (930 — 1024 км). Организован объезд по маршуту: М-4 961 км — Зверево — Гуково — Новошахтинск — М-4 1001 км», — уточнили в ведомстве.
Для грузовиков, застрявших в снегу, действуют пункты обогрева на 939 км, 983 км, 994 км.
В Ростовской области сразу в нескольких районах ограничили движение общественного транспорта из-за непогоды.