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Без шитья и рыбной ловли: приметы на Домочадцев день 10 января

Строго запрещено ругаться и выяснять отношения.

10 января по народному календарю отмечается Домочадцев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Нежелательно проводить этот день в полном одиночестве. Занимать деньги или брать взаймы вещи и продукты — тоже плохая идея, а женщинам не рекомендуется печь сдобу. На Домочадцев день запрещено шить, вышивать, вязать и т. д., чтобы избежать проблем. Не стоит открывать окна, чтобы через них не ушло счастье. Беременным женщинам нельзя дарить кукол: это может вызвать преждевременные роды. Строго запрещено ругаться, ссориться, выяснять отношения — долго не помиритесь. Ещё в этот день нельзя рыбачить.

Приметы, связанные с погодой:

  • Кошка свернулась клубком — ожидаются сильные морозы.
  • Собака легла на снег — это предвестие метели.
  • Крупные снежинки обещают потепление.
  • Снег и ветер в этот день означают, что лето будет дождливым.
  • Морозный день — знак жаркого лета.