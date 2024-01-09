Без шитья и рыбной ловли: приметы на Домочадцев день 10 января

Нежелательно проводить этот день в полном одиночестве. Занимать деньги или брать взаймы вещи и продукты — тоже плохая идея, а женщинам не рекомендуется печь сдобу. На Домочадцев день запрещено шить, вышивать, вязать и т. д. , чтобы избежать проблем. Не стоит открывать окна, чтобы через них не ушло счастье. Беременным женщинам нельзя дарить кукол: это может вызвать преждевременные роды. Строго запрещено ругаться, ссориться, выяснять отношения — долго не помиритесь. Ещё в этот день нельзя рыбачить.