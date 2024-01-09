Без шитья и рыбной ловли: приметы на Домочадцев день 10 января

10 января по народному календарю отмечается Домочадцев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Нежелательно проводить этот день в полном одиночестве. Занимать деньги или брать взаймы вещи и продукты — тоже плохая идея, а женщинам не рекомендуется печь сдобу. На Домочадцев день запрещено шить, вышивать, вязать
Приметы, связанные с погодой:
- Кошка свернулась клубком — ожидаются сильные морозы.
- Собака легла на снег — это предвестие метели.
- Крупные снежинки обещают потепление.
- Снег и ветер в этот день означают, что лето будет дождливым.
- Морозный день — знак жаркого лета.