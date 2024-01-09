За девять дней праздников кузбассовцы пожаловались властям 23 тыс. раз

По данным правительства Кузбасса, с 30 декабря по 8 января властям пожаловались 23 тыс. раз. Обращения поступали в систему «Инцидент-менеджмент».
«Благодарю всех, кто в эти праздничные дни постоянно мониторил ситуацию и решал все возникающие вопросы. Наша основная задача — оперативная реакция на обращения кузбассовцев, в том числе во время новогоднего отдыха. Наши жители могут быть уверены в том, что ни одно сообщение не остается без внимания», — говорит Сергей Цивилев.
Больше всего кузбассовцы были недовольны расчисткой дорог от снега — об этом пришла почти тысяча обращений из Прокопьевска, Кемерова и Киселёвска. Также кузбассовцы жаловались на качество отопления квартир и невывоз мусора. Любопытно, что до праздников власти обещали вывозить мусор из дворов ежедневно. Часть обращений касалась работы общественного транспорта и льготного проезда.
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