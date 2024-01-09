За девять дней праздников кузбассовцы пожаловались властям 23 тыс. раз

«Благодарю всех, кто в эти праздничные дни постоянно мониторил ситуацию и решал все возникающие вопросы. Наша основная задача — оперативная реакция на обращения кузбассовцев, в том числе во время новогоднего отдыха. Наши жители могут быть уверены в том, что ни одно сообщение не остается без внимания», — говорит Сергей Цивилев.