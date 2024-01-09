Велопешеходный тоннель между Калининградом и Чкаловском обещают построить до 2027 года

«Проектировщики, люди с высшим специальным образованием в дорожной отрасли и опытом работы, выезжали на место и разработали проект, руководствуясь дорожно-транспортной обстановкой, — ответили на претензию в министерстве. — К сожалению, остановку на повороте вернуть не представляется возможным. Строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов включено в следующий этап Северного обхода, ориентировочно до 2027 года».