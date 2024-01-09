Народные приметы на 9 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

В период от Рождества до Крещения в старину считалось запретной охота. Тому, кто в лес с оружием отправится, мудрецы сулили 40 бед. Аналогичные ограничения были предусмотрены и для рыбаков. Оказавшись в чаще или на водоеме, верили наши предки, есть риск встретиться с нечистой. Злые духи могут испугать или нанести физический вред человеку, который рискнет нарушить запрет.