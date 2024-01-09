Народные приметы на 9 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

9 января верующие вспоминают святого Стефана, в народном календаре — Степанов день. В старину дата была связана с рядом примет и поверий. Их соблюдение считалось обязательным у наших предков, так как помогало им избегать бед и несчастий, а также привлекать удачу и богатство в дом.
Народные приметы на 9 января: что нельзя делать
В период от Рождества до Крещения в старину считалось запретной охота. Тому, кто в лес с оружием отправится, мудрецы сулили 40 бед. Аналогичные ограничения были предусмотрены и для рыбаков. Оказавшись в чаще или на водоеме, верили наши предки, есть риск встретиться с нечистой. Злые духи могут испугать или нанести физический вред человеку, который рискнет нарушить запрет.
На Руси 9 января действовало и правило, касающееся использования острых предметов. Мужчинам не рекомендовалось даже прикасаться к ножам, так как они могли лишиться мужской силы.
Согласно поверьям, в Степанов день директора и прочие руководители не должны отказывать подчиненным в просьбах. Те могут обратиться к начальству, чтобы получить отпуск или повышение по службе. Если отказать работнику, то на предприятии произойдет беда, бизнесу может грозить разорение.
Тем, кто в этот день останется дома, лучше посвятить время отдыху. Не стоит браться за генеральную уборку, стирку и ремонт. Наказанием для ослушавшихся станет болезнь.
В святочные дни следует держать себя в руках, общаясь с людьми. Не доводите дело до ссор и конфликтов. Пустяковое недопонимание может обернуться скандалом. Если поругаетесь с кем-либо 9 января, наладить контакт будет очень и очень сложно.
Если в вашем сердце живет обида, постарайтесь ее отпустить. Не копите негатив, иначе его станет в жизни еще больше. Не сплетничайте и не сквернословьте: в этот период нечисть обладает особой силой, чтобы завладеть душой грешника, лучше ее не провоцировать.
Ни в коем случае не отказывайте тому, кто обратится к вам за содействием. В противном случае скоро сами окажетесь на месте просящего. Более того, вам будет грозить нищета и черная полоса в жизни.
После обеда или ужина не выбрасывайте остатки еды. Лучше отдайте их животным или птицам. Иначе в ваш дом придет беда.
Народные приметы на 9 января: что можно делать
В святочную неделю в старину было принято веселиться, ходить в гости и петь песни. Если вы придерживаетесь традиций, обязательно загляните на огонек к родным, друзьям и соседям, пожелайте им хорошего года. Одним из обязательных угощений этих дней были медовые пряники.
Люди верили, что озвученные в святочную неделю пожелания обязательно сбудутся. Поэтому скажите дорогим людям, чего желаете им от души.
Степанов день у наших предков был известен и тем, что незамужние девушки могли избавиться от своей печали. В специально отведенном месте для этого устанавливался особый сосуд, туда красавицы сливали принесенную с собой воду. Этот нехитрый ритуал символизировал «смывание» тоски с сердца.
Особое внимание 9 января было принято уделять лошадям. Животных вкусно кормили, расчесывали им гриву, поили из серебряной посуды.
Приметы о погоде на 9 января
Красная луна, согласно наблюдениям наших предков, указывает на снегопад. Если звезды на небе видно плохо из-за дымки, быть потеплению.
Мороз 9 января считался в старину добрым знаком, сулящим щедрый урожай. Если птиц не видно на улице, не исключается метель.
Именины 9 января
9 января именины празднуют Степан, Федор и Тихон. Также нужно поздравить Антонину.
Рожденные в этот день добры и милосердны. У них сильный, волевой характер. При этом они не боятся компромиссов. Их уважают в рабочем коллективе и ценят друзья.