В Крюкове появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену

«Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около пяти тысяч квадратных метров. Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования, сдать анализы и получить вакцины. Будут работать зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где маленьким жителям района смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь. Ее ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.