В Крюкове появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену

Новую поликлинику для детей на 320 посещений в смену откроют в районе Крюково в 2025 году. Ее строят в рамках реализации программы реновации, сейчас идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около пяти тысяч квадратных метров. Маленьких пациентов будут принимать педиатры и врачи узких специализаций. Там же дети смогут пройти необходимые исследования, сдать анализы и получить вакцины. Будут работать зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. В новой поликлинике также появится травматологическое отделение, где маленьким жителям района смогут сразу сделать рентген и оказать необходимую помощь. Ее ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
У жителей района в шаговой доступности появится современное медицинское учреждение. Здание возводят в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Ему будет соответствовать и цветовое оформление фасадов. Их облицуют алюминиевыми панелями, которые отличаются высокой прочностью и износостойкостью. Этот экологичный материал защищает от влаги и препятствует распространению огня благодаря своей негорючести.
В медицинском учреждении сделают понятную навигацию и удобное зонирование помещений. Кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей: наиболее востребованные расположат на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже обустроят кафе, а на этажах, где будут вести прием врачи, появятся зоны комфортного ожидания с игровыми пространствами.
Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки, в кабинеты поставят эргономичную мебель для комфортной работы.
Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.
«Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», — добавил Рафик Загрутдинов.