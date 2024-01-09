Мысковские Бонни и Клайд украли у городского бюджета 300 тысяч

49-летний бывший директор муниципального предприятия «трудоустроил» 40-летнюю супругу в июне 2021 года. До апреля 2022 года женщина, на бумаге являясь сотрудницей организации и получая зарплату, фактически не работала. Также муж заключил с женой гражданско-правовой договор на доставку квитанций жителям частного сектора Мысков. Однако женщина свои обязательства не исполнила, но оплату за услуги получила — осуждённый подписал акт сдачи-приёмки.