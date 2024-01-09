Школьные каникулы продлены в 22 районах Молдовы из-за погодных условий

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Школьные каникулы, которые должны были закончиться восьмого января, будут продлены на один или два дня в большинстве районов Молдовы. Такое решение вынесли муниципальные и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Министерство образования и исследований.
Так, в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в Новоаненском, Оргеевском, Тараклийском, Глодянском, Страшенском, Теленештском районах школьники вернутся в классы 11 января.
В Кантемирском, Каларашском, Каушанском, Чимишлийском, Криулянском, Дубоссарском, Фалештском, Флорештском, Яловенском, Леовском, Ниспоренском, Резинском, Унгенском, Сынжерейском, Шолданештском, Штефан-Водском районах учебный процесс возобновится 10 января.
«В этих районах порядок и график отработки пропущенных учебных часов будет устанавливаться местными специализированными органами совместно с руководством образовательных учреждений».
В то же время в некоторых районах школы возобновят образовательный процесс начиная с девятого января. Речь идет о Бессарабском, Бричанском, Кагульском, Дондюшанском, Дрокиевском, Единецком, Хынчештском, Окницком, Рышканском и Сорокском районах, а также АТО Гагаузия.
При этом около 600 учеников из этих районов, которые приезжают в школы из отдаленных сел, будут временно обучаться удаленно.
Ранее метеорологи сменили «оранжевый» код погодной опасности в Молдове на «желтый». Они прогнозируют усиление ветра (особенно в южных районах), порывы которого местами будут достигать 15−18 м/с. Среднесуточная температура воздуха девятого и 10 января снизится на 5−10°С.