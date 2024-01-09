Школьные каникулы продлены в 22 районах Молдовы из-за погодных условий

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Школьные каникулы, которые должны были закончиться восьмого января, будут продлены на один или два дня в большинстве районов Молдовы. Такое решение вынесли муниципальные и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Министерство образования и исследований.