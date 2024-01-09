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В Екатеринбурге скончался основатель фестиваля «Вифлеемская звезда» Андрей Зайцев

Мастер по изготовлению ледяных скульптур ушел из жизни 5 января.
Источник: Комсомольская правда

В минувшие новогодние каникулы скончался основатель фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» Андрей Зайцев. Он ушел из жизни накануне Рождественского сочельника, 5 января.

Уральский мастер многие годы создавал шедевры изо льда. Последней его работой стал огромный Ангел у Уральской специальной музыкальной школы на улице Антона Валека. Трехметровый Ангел появляется возле школы уже пятый год подряд.

— В этом году его поставили 5 января 2024 года. Андрей Григорьевич и Светлана Викторовна вырезали его вместе. А потом Андрей Григорьевич скоропостижно скончался в поезде, — пишут сотрудники музыкальной школы на официальной странице во «Вконтакте».

В семье мастера воспитывалось четверо детей, но в декабре 2021 года в доме Зайцевых случился пожар. В нем погиб младший сын. Теперь же без главы семьи осталось трое детей, две девочки из которых учатся в третьем и шестом классе Уральской специальной музыкальной школы. Руководство учреждения запустило сбор средств в помощь семье.