В Екатеринбурге скончался основатель фестиваля «Вифлеемская звезда» Андрей Зайцев

В семье мастера воспитывалось четверо детей, но в декабре 2021 года в доме Зайцевых случился пожар. В нем погиб младший сын. Теперь же без главы семьи осталось трое детей, две девочки из которых учатся в третьем и шестом классе Уральской специальной музыкальной школы. Руководство учреждения запустило сбор средств в помощь семье.