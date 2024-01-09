Многодетные семьи Иркутской области могут получить до 300 тысяч вместо земли

Размер выплаты многодетным семьям взамен земельного участка увеличен до 300 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
-Деньги можно направить на строительство, реконструкцию объекта ИЖС а также на погашение кредитов, которые брались на его покупку или земельного участка, — говорят в администрации Иркутска.
Ранее выплата составляла до 200 тысяч рублей. Чтобы получить выплату от минимущества региона, нужно записаться в ведомство на прием через официальный сайт. Также можно попасть на прием в порядке живой очереди по адресу: улица Мухиной, 2а.