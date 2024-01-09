Всего сотрудники МЧС провели свыше 1 тыс. рейдов по выявления использования пиротехники. Они предотвратили 1,2 тыс. случаев их применения в неположенных местах. За использование подобных изделий были составлены 20 протоколов об административных правонарушениях.
«Ъ-Казань».
В Татарстане десять граждан наказали за использование пиротехники
Во время новогодних каникул десять граждан в Татарстане были привлечены к ответственности за использование пиротехники в неположенных для этого местах. Об этом в ходе брифинга сказал главный госинспектор по пожарному надзору Максим Трущин.
Всего сотрудники МЧС провели свыше 1 тыс. рейдов по выявления использования пиротехники. Они предотвратили 1,2 тыс. случаев их применения в неположенных местах. За использование подобных изделий были составлены 20 протоколов об административных правонарушениях.