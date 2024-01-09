В Татарстане десять граждан наказали за использование пиротехники

Во время новогодних каникул десять граждан в Татарстане были привлечены к ответственности за использование пиротехники в неположенных для этого местах. Об этом в ходе брифинга сказал главный госинспектор по пожарному надзору Максим Трущин.