Воронежцам рассказали, как распознать фейк в Сети

— При работе с оригинальными источниками важно смотреть на взаимосвязь между этими источниками информации. Если информация опубликована в разных источниках, то как они сами между собой связаны. Не является ли это партнерской сетью ресурсов или единой сетью распространения информации. Чаще всего разнообразие фейковых сообщений очень низкое, постоянно публикуется фактически одно и то же сообщение. Практически все фейки являются перепостами, — подчеркнули правоохранители.