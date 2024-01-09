Воронежцам рассказали, как распознать фейк в Сети

В Сети постоянно растет количество фейков. Ложная информация целенаправленно распространяется под видом достоверной и может быть в разных форматах: новости, текстовые материалы, аудио- и видеозаписи, передачи. Кроме того, это могут быть целые фильмы, снятые в документальном или псевдодокументальном жанре. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подготовило памятку, как распознать фейк.
Первым признаком фейка являются сильные эмоции, которые вызывает распространяемое сообщение. Чаще всего речь идет о гневе или страхе. Их могут вызвать передаваемые сведения об угрозе жизни и здоровью большого числа людей, а также сообщения о наличии многочисленных жертв. Информация быстро распространяется, а также содержит факты, которые невозможно перепроверить.
— Присутствует указание на то, что власти скрывают информацию во избежание паники или волнений. Именно поэтому вы не найдете ничего в СМИ. Подчеркивается, что значимая для общества информация специально утаивается, — указали силовики.
Кроме того, авторы фейкового сообщения призывают максимально его распространить или же наоборот, скрыть, ведь оно было сказано «по секрету».
В ложном сообщении также может указываться лицо, сообщившее новость: врач больницы, водитель «скорой», учитель школы, знакомый знакомого. Либо фейк может содержать информацию о месте, где что-то произошло: номер больницы, название города, адрес школы.
— Кроме фейков существуют и самые настоящие «ментальные вирусы». Это специальные новости, статьи, книги, ролики, фильмы или песни, которые, как и настоящие вирусы, способны заражать сознание людей и целого общества, внедряя какую-либо идею, — рассказали в управлении.
При проверке информации воронежцам рекомендуют искать оригинальный источник информации и задумываться, насколько этому источнику информации можно доверять. Кроме того, важно обратить внимание на контекст новости и проверять полную суть любой цитаты, которая используется в том или ином сообщении.
— При работе с оригинальными источниками важно смотреть на взаимосвязь между этими источниками информации. Если информация опубликована в разных источниках, то как они сами между собой связаны. Не является ли это партнерской сетью ресурсов или единой сетью распространения информации. Чаще всего разнообразие фейковых сообщений очень низкое, постоянно публикуется фактически одно и то же сообщение. Практически все фейки являются перепостами, — подчеркнули правоохранители.
Силовики рекомендуют обращать внимание на суть, смысл самого материала, а не на мелкие детали, которых очень много в фейках. Они таким образом отвлекают внимание от содержания, придавая некую достоверность материалу.
В управлении также призвали дожидаться официального подтверждения или опровержения громкой новости, прежде чем пересылать что-то друзьям и знакомым.