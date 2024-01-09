Этот вирус подкосил сибиряков в каникулы: 6 симптомов болезни и насколько она опасна

— В настоящее время регистрируется большое количество случаев заболеваемости гриппом А и различных вирусных инфекций: парагрипп, аденовирусная инфекция, РС-инфекция (респираторно-синцитиальный вирус человека — прим. Редакции) у детей, — поясняет главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. — В период новогодних праздников в инфекционную больницу, за исключением 1 и 7 января, ежедневно было госпитализировано от 50 до 60 человек. И в среднем около 45 человек обращались за консультацией к врачам. В целом ситуация не критичная.