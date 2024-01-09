Этот вирус подкосил сибиряков в каникулы: 6 симптомов болезни и насколько она опасна

Не все жители Иркутской области смогли весело и беззаботно провести новогодние выходные. То и дело можно услышать, что вместо праздничного застолья в кругу друзей и близких или прогулок на свежем воздухе, пролежали в постели с температурой и насморком.
Об этом же говорит и статистика. По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области за первую неделю нового года за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 3100 человек. Из них 1656 — дети.
— В настоящее время регистрируется большое количество случаев заболеваемости гриппом А и различных вирусных инфекций: парагрипп, аденовирусная инфекция, РС-инфекция (респираторно-синцитиальный вирус человека — прим. Редакции) у детей, — поясняет главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. — В период новогодних праздников в инфекционную больницу, за исключением 1 и 7 января, ежедневно было госпитализировано от 50 до 60 человек. И в среднем около 45 человек обращались за консультацией к врачам. В целом ситуация не критичная.
— Поскольку температура на улице повысилась, люди стали чаще гулять и больше времени проводить на улице. А вирусы как раз любят такую температуру, поэтому риск подхватить инфекцию остается на довольно высоком уровне. Как этого избежать? В первую очередь, носить медицинские маски в общественных местах, чаще мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами.
Медики рекомендуют обращаться к народным средствам, если течение болезни не тяжелое — принимать жаропонижающие препараты, не забывать про обильное питье (брусничные, клюквенные морсы, чай с добавлением лимона и меда). В тяжелых случаях лучше обратиться за помощью к врачу.
На сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области находится ниже эпидемического порога на 78,6%
— Кроме того, наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 89,1%. С 1 января 2024 года зарегистрировано 124 новых случая заболевания, — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.