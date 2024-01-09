Сибирские морозы до −35 градусов ожидают омичей после новогодних праздников

В мэрии предупредили, что из-за сильных морозов возрастает риск техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждений или обрывов линий связи и электропередачи, нарушений движения транспорта. Кроме того, могут возникнуть трудности при проведении аварийно-восстановительных работ.