Сибирские морозы до −35 градусов ожидают омичей после новогодних праздников

Такие прогнозы дают синоптики Обь-Иртышского УГМС по Омской области на короткую рабочую неделю.
Завтра, 10 января, по области местами снегопад. Не обойдется без метели и мильного ветра порывами свыше 25 м/с.
Днем 11 января столбик термометра может опуститься до −31 градуса. В ночь на 12 января температура воздуха понизится до −35 градусов при прояснении.
В мэрии предупредили, что из-за сильных морозов возрастает риск техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждений или обрывов линий связи и электропередачи, нарушений движения транспорта. Кроме того, могут возникнуть трудности при проведении аварийно-восстановительных работ.
Отметим, что при авариях и ЧС и следует звонить по номерам 01, 25−83−26, 44−91−00 и 101 или 78−78−78 (Единая дежурно-диспетчерская служба).