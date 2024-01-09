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Сибирские морозы до −35 градусов ожидают омичей после новогодних праздников

Не обойдется без метели и сильного ветра.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 81% 763 мм рт. ст. +4°

Такие прогнозы дают синоптики Обь-Иртышского УГМС по Омской области на короткую рабочую неделю.

Завтра, 10 января, по области местами снегопад. Не обойдется без метели и мильного ветра порывами свыше 25 м/с.

Днем 11 января столбик термометра может опуститься до −31 градуса. В ночь на 12 января температура воздуха понизится до −35 градусов при прояснении.

В мэрии предупредили, что из-за сильных морозов возрастает риск техногенных пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждений или обрывов линий связи и электропередачи, нарушений движения транспорта. Кроме того, могут возникнуть трудности при проведении аварийно-восстановительных работ.

Отметим, что при авариях и ЧС и следует звонить по номерам 01, 25−83−26, 44−91−00 и 101 или 78−78−78 (Единая дежурно-диспетчерская служба).