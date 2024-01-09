Синоптики продлили штормовое предупреждение в Новосибирске еще на 2 дня

«Практически повторится та же ситуация, что мы наблюдаем сегодня — когда после вчерашней оттепели ночью подул штормовой ветер и похолодало, а сегодня в течение дня столбики термометра опустились с утренних −11 градусов до −20 к вечеру в связи с тем, что процессы в атмосфере быстро сменились и по территории региона прошел новый холодный атмосферный фронт», — пояснила Наталья Кичанова.