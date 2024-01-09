Синоптики продлили штормовое предупреждение в Новосибирске еще на 2 дня

10 и 11 января в Новосибирске также ожидается штормовой ветер и резкие перепады температуры.
После резкого похолодания 9 января новосибирцев ждут новые температурные качели. Крепкий мороз −20 градусов скоро сменится потеплением до −7 градусов. Резкие перемены погоды будут сопровождаться штормовым ветром до 30 м/с по области и до 25 м/с по Новосибирску. Об этом «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
«Завтра, 10 января, уже ближе к вечеру к нам подойдет следующий южный циклон, который будет проходить через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую область и Алтайский край. Температура воздуха будет расти, но при этом ждем усиление ветра к вечеру 10 января», — проинформировала сотрудница Гидрометцентра.
По Новосибирской области 10 января ветер усилится до 20 м/с, местами порывы до 25 м /с. В Новосибирске ветер будет чуть слабее — 10−15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Вместе с ветром синоптики ждут в Новосибирске и небольшой снег.
В четверг, 11 января, по области сохранится ветер 17−22 м/с, местами порывы до 25−30 м/с. В Новосибирске порывы ветра усилятся до 17−22, ночью на город и вовсе обрушится ураганный ветер до 25 м/с. Сильный ветер будет сопровождаться метелью и температурными качелями.
Так, 10 января, синоптики ожидают резкое повышение температуры по западу и юго-западу области до −1…-6 градусов. Однако многие жители региона не заметят улучшения погоды.
«Теплые воздушные массы пройдут ночью и в основном по югу региона, а в Новосибирске потепления мы и вовсе почти не заметим», — отметила Наталья Кичанова.
В Новосибирске в среду, 10 января, днем ожидается потепление до −7…-9 градусов. В четверг, 11-го января, днем будет −13…-15 градусов с понижением к вечеру до −20 градусов.
«Практически повторится та же ситуация, что мы наблюдаем сегодня — когда после вчерашней оттепели ночью подул штормовой ветер и похолодало, а сегодня в течение дня столбики термометра опустились с утренних −11 градусов до −20 к вечеру в связи с тем, что процессы в атмосфере быстро сменились и по территории региона прошел новый холодный атмосферный фронт», — пояснила Наталья Кичанова.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за метели 9 январяв НСО ограничили движение на трассах.