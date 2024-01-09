Взрыв боеприпаса, коммунальная авария и фейковые объявления: что происходило в Воронежской области на новогодних каникулах

31 декабря в Воронежской области отменили проведение всех массовых новогодних мероприятий в знак солидарности с белгородцами. Накануне соседний регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Более двух десятков человек погибли, еще свыше сотни получили ранения. Воронежцев и гостей города попросили с пониманием отнестись к принятому решению. В том числе и к отмене торжественного открытия елки на площади Ленина. Многие горожане откликнулись на боль белгородцев. В канун Нового года на улицу Театральную к памятнику детям войны воронежцы несли цветы и игрушки.
А что происходило в Воронежской области непосредственно на январских каникулах, читайте ниже в нашем материале.
ВЗРЫВ БОЕПРИПАСА В ПЕТРОПАВЛОВКЕ.
Утром 2 января жители села Петропавловка Острогожского района сообщили о взрыве. На записях, которые местные выложили в соцсети, были видны последствия ЧП: воронка и несколько разрушенных домов. В Министерстве обороны РФ сообщили, что около 9 утра произошел нештатный сход авиационного боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом. Проводится расследование обстоятельств случившегося. В региональном правительстве добавили, что обошлось без пострадавших. Предварительно разрушения зафиксировали в семи домах. В них оказались повреждены окна, крыши, несущие конструкции. В тот же день жителей нескольких улиц Петропавловки начали перевозить в пункт временного размещения — в пансионат в селе Коротояк. 3 января стало известно, что четыре человека все же обратились за медицинской помощью. Они получили легкие ранения. Тем временем власти заявили, что решили построить девять новых домов, а также помочь в возведении хозпостроек. За поврежденные автомобили людям пообещали выплатить компенсацию.
СОТНЯ ДОМОВ БЕЗ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ.
3 января из-за коммунальной аварии тысячи воронежцев остались без воды и отопления. Отключения коснулись жителей более сотни домов на 12 улицах Ленинского района. Специалисты ремонтировали участок магистрали на улице 20-летия Октября. Для работ на объекте задействовали 10 единиц техники и 19 специалистов ресурсоснабжающей организации. Трудиться мастерам пришлось в непростых условиях — с дополнительным светом и при температуре в — 19 градусов. Пар затруднял видимость, поэтому потребовалось установить вентилятор, отводящий его из котлована. Около девяти вечера в мэрии сообщили, что ремонт теплотрассы завершен. Аварийная бригада вырезала и заменила двухметровый участок ветхой трубы. Как только трассу заполнят — на это уйдет два — два с половиной часа, сотрудники управляющих организаций займутся подключением домов. После этого в квартиры вернется тепло.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЖЕНИХ ИЗ АМЕРИКИ.
Нерадостными выдались новогодние каникулы у 47-летняя жительница Воронежа. Вместо подарка от любимого она получила кредит и разбитое сердце. В начале декабря в соцсетях женщина познакомилась с якобы американцем, проходящим военную службу на Ближнем Востоке. Началось активное общение: сначала в соцсети, потом через мессенджер. Вскоре иностранец признался в любви и предложил жительнице Воронежа соединить их судьбы после окончания службы. Мужчина заявил, что хочет послать возлюбленной заработанные 80 000 долларов, а также медали и другие награды. Так он хотел убедить женщину в серьезности своих намерений. Правда, тут же предупредил, что придется заплатить налоговые и транспортные издержки, но обещал позже все возместить. Горожанка поверила, взяла кредит и перевела 157 000 рублей на указанный счет. Однако после этого из транспортной компании вновь пришло сообщение о необходимости оплаты налога на ввозимые денежные средства. Когда своих сбережений у женщины не осталось, она обратилась к сыну, который и понял, что его мать попалась на удочку аферистов. В общей сложности жительница Воронежа перевела мошенникам 480 000 рублей. 5 января она обратилась в полицию.
ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
В Воронежской области готовятся принять более 300 детей из Белгорода, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В правительстве региона уточнили, что ждут от соседей более точных сведений о количестве мест, которые потребуются, и конкретное время, когда ребята смогут приехать в Воронеж. Их разместят в детских оздоровительных лагерях «Голубой экран» и «Кировец».
Кроме того, в Воронеже открыты девять пунктов временного размещения граждан. Там сейчас 62 свободных места. Еще 100 мест есть в 12 ПВР в районах области. При необходимости власти могут увеличить количество еще на 225. Пока же в пункты временного размещения в столице Черноземья заехали всего 13 жителей Белгорода.
ФЕЙК ОБ УДАРЕ ВСУ И ДЕФИЦИТЕ ПРОДУКТОВ.
8 января в Воронеже сразу на ряде подъездов многоэтажек появились тревожные объявления, размещенные якобы от имени администрации Воронежа. В этих листовках сообщалось о возможном ударе со стороны ВСУ, из-за чего людей попросили запастись продуктами, снять наличные и по возможности покинуть город. В пресс-службе мэрии заверили, что подобный призыв является чье-то злой шуткой. Информация не соответствует действительности. Авторы фальшивого объявления даже ссылаются на несуществующее структурное подразделение администрации. Обстановка в городе и регионе остается спокойной и управляемой, добавили чиновники. Воронежцев попросили быть внимательными и не поддаваться на провокации.