Взрыв боеприпаса, коммунальная авария и фейковые объявления: что происходило в Воронежской области на новогодних каникулах

Нерадостными выдались новогодние каникулы у 47-летняя жительница Воронежа. Вместо подарка от любимого она получила кредит и разбитое сердце. В начале декабря в соцсетях женщина познакомилась с якобы американцем, проходящим военную службу на Ближнем Востоке. Началось активное общение: сначала в соцсети, потом через мессенджер. Вскоре иностранец признался в любви и предложил жительнице Воронежа соединить их судьбы после окончания службы. Мужчина заявил, что хочет послать возлюбленной заработанные 80 000 долларов, а также медали и другие награды. Так он хотел убедить женщину в серьезности своих намерений. Правда, тут же предупредил, что придется заплатить налоговые и транспортные издержки, но обещал позже все возместить. Горожанка поверила, взяла кредит и перевела 157 000 рублей на указанный счет. Однако после этого из транспортной компании вновь пришло сообщение о необходимости оплаты налога на ввозимые денежные средства. Когда своих сбережений у женщины не осталось, она обратилась к сыну, который и понял, что его мать попалась на удочку аферистов. В общей сложности жительница Воронежа перевела мошенникам 480 000 рублей. 5 января она обратилась в полицию.