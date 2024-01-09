Кузбасские аграрии получили 50 млн рублей за неиспользуемые земли

Кузбасским аграриям выплатили 50 млн рублей за ввод в оборот брошенных сельскохозяйственных земель — это 27,9 тыс. га пашни. Как сообщает правительство региона, фермерам компенсируют до 90% затрат на эти цели.
«Неиспользуемая земля должна приносить урожай и тем самым повышать обеспеченность региона своими продуктами. В минувшем году 25 сельхозпроизводителей получили субсидии. На 2024 год муниципалитетам необходимо освоить не менее 20 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Сергей Цивилев.
В прошлом году в области выполнили план по вводу брошенных земель в оборот на 105% благодаря аграриям в Беловском, Гурьевском, Новокузнецком, Мариинском и Прокопьевском округах.
За последние пять лет в Кузбассе введено в оборот под зерновые, зернобобовые и технические культуры 157 тыс. га, что составляет 52,3% всех неиспользуемых сельхозземель. До 2030 года планируется ввести ещё порядка 150 тысяч га.