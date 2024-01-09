В районе Головкино построят разводной мост

«Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, закончить которую планируется до сентября текущего года. <…> Пока идёт проектирование разводного моста, понтонный планируется поставить на место, когда сойдёт лёд на реке», — рассказали в министерстве и добавили, что работающий сейчас понтонный мост является собственностью рыболовецкого колхоза.