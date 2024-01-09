Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Хавинсона

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Владимира Хавинсона. Ученый прославился открытием пептидных биорегуляторов, которые применялись для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне стало известно о смерти академика. Ему было 77 лет.
— Мы гордимся тем, что его путь врача, ученого, изобретателя, связан с нашим городом. Он учился в Военно-медицинской академии, стал основателем и директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии.
Владимир Хавинсон внес вклад в развитие таких научных направлений, как геронтология и гериатрия. Этим направлениям и сейчас уделяется большое внимание.
— Искренне соболезную родным и близким Владимира Хавинсона. Память об этом выдающемся человеке будет жить вечно в наших сердцах, — написал в своих соцсетях вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.