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Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Хавинсона

Ученый Хавинсон умер 6 января на 78-м году жизни.
Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Хавинсона
Источник: Эргашев в Telegram — Telegram

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким академика РАН Владимира Хавинсона. Ученый прославился открытием пептидных биорегуляторов, которые применялись для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне стало известно о смерти академика. Ему было 77 лет.

— Мы гордимся тем, что его путь врача, ученого, изобретателя, связан с нашим городом. Он учился в Военно-медицинской академии, стал основателем и директором Петербургского института биорегуляции и геронтологии.

сказал Александр Беглов

Владимир Хавинсон внес вклад в развитие таких научных направлений, как геронтология и гериатрия. Этим направлениям и сейчас уделяется большое внимание.

— Искренне соболезную родным и близким Владимира Хавинсона. Память об этом выдающемся человеке будет жить вечно в наших сердцах, — написал в своих соцсетях вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.